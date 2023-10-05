В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6, объявлена тревога цунами

В 11:00 (05:00 мск) к югу от архипелага Идзу в Японии произошло землетрясение с магнитудой 6.6. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в области острова Торисима. Об этом пишет РИА Новости.

Было передано предупреждение о цунами, высота волны которого оценивается предположительно в 1 метр. О потенциальной опасности предупредили и метеорологи – даже от волн высотой до одного метра с ног может быть сбит человек.

Телевизионный канал NHK прервал трансляцию и стал вести ее с островов архипелага. Населению было предложено держаться вдали от берега и выбираться на возвышенность, если они оказались вблизи моря.