Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали заместителя начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого за заявление о намерении Киева убить президента России Владимира Путина, пишет РИА Новости.

Комментарии пользователей показывают, что данное заявление вызвало шок. Читатели предполагают, что «это» может ждать и самого президента Украины. Некоторые пользователи также считают, что такого рода заявления могут привести к началу третьей мировой войны между Западом и Украиной против России и Китая.

Скибицкий ранее заявил, что Киев намерен ликвидировать Путина, так как приоритетной задачей Украины является уничтожение командира, который отдает своим людям приказ атаковать.

Ранее, в ночь на 3 мая, киевский режим совершил попытку нападения на кремлевскую резиденцию президента России Владимира Путина, что привело к обвинениям Украины в терроризме.