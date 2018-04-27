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Обнаружены тела девяти погибших. В Израиле у берегов Мёртвого моря оползень снёс группу подростков

27 апреля 2018 14:16
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Новости Израиля. В Израиле у берегов Мертвого моря развернулась масштабная поисково-спасательная операция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обнаружены тела девяти погибших. В Израиле у берегов Мёртвого моря оползень снёс группу подростков-1

Здесь внезапно сошедший оползень унес группу подростков, приехавших на экскурсию. Чудом уцелели 15 человек. Они успели подняться на возвышенность. Тела девяти погибших уже обнаружены. Еще одна девушка числится пропавшей без вести.

Все погибшие – граждане Израиля, учащиеся школы допризывной подготовки. Сейчас выясняется, кто выдал группе разрешение на экскурсию, проигнорировав сообщение синоптиков о сильном дожде.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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