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Президент Польши намерен заблокировать финансовую помощь украинским беженцам

25 августа 2025 16:58
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Президент Польши намерен заблокировать финансовую помощь украинским беженцам, требуя равных условий с поляками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заявил сегодня, спровоцировав острые дебаты в правительстве, которое расценило инициативу как отказ от помощи Киеву.

Президент Польши намерен заблокировать финансовую помощь украинским беженцам-2

С началом СВО в Польше был принят закон, который предусматривает ряд льгот, таких как ежемесячные социальные выплаты в размере 200 евро на ребенка и бесплатное медицинское обеспечение для всех украинских беженцев. Действие закона продлевается каждые полгода.

Навроцкий решил воспользоваться этим и отправил документ в парламент на утверждение уже со своими коррективами. Согласно доработкам президента, теперь пособия будут выплачиваться только официально трудоустроенным в Польше украинцам. 

Президент Польши намерен заблокировать финансовую помощь украинским беженцам-4

Кароль Навроцкий, президент Польши:
Украинцы, не делающие отчисления в фонд здравоохранения и освобожденные от налогов, находятся в привилегированном положении по сравнению с поляками. Мы должны стремиться к социальной справедливости, поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в представленном мне виде. 

При этом на решение главы государства во многом повлияли граждане. Они в последнее время особенно недовольны мигрантами, которые весьма глубоко запустили руки в карманы польских налогоплательщиков.

# Международная политика

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