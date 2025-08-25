Президент Польши намерен заблокировать финансовую помощь украинским беженцам, требуя равных условий с поляками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом он заявил сегодня, спровоцировав острые дебаты в правительстве, которое расценило инициативу как отказ от помощи Киеву.

С началом СВО в Польше был принят закон, который предусматривает ряд льгот, таких как ежемесячные социальные выплаты в размере 200 евро на ребенка и бесплатное медицинское обеспечение для всех украинских беженцев. Действие закона продлевается каждые полгода.

Навроцкий решил воспользоваться этим и отправил документ в парламент на утверждение уже со своими коррективами. Согласно доработкам президента, теперь пособия будут выплачиваться только официально трудоустроенным в Польше украинцам.