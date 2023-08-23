Президент Литвы прибыл в Киев на День независимости Украины

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа приехал для участия в праздничных мероприятиях Дня независимости Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

В своем аккаунте в социальной сети «X» Науседа сообщил, что отправился в Киев на празднование Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа. Он назвал народ Украины братским и дополнил сообщение фото, сделанным на вокзале.

На странице социальной сети Facebook глава Литвы разместил информацию о том, что в Киев он приехал для участия в саммите «Крымская платформа», который анонсирован на 23 августа, а также для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.