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Президент Литвы прибыл в Киев на День независимости Украины

23 августа 2023 10:26
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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа приехал для участия в праздничных мероприятиях Дня независимости Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

В своем аккаунте в социальной сети «X» Науседа сообщил, что отправился в Киев на празднование Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа. Он назвал народ Украины братским и дополнил сообщение фото, сделанным на вокзале. 

На странице социальной сети Facebook глава Литвы разместил информацию о том, что в Киев он приехал для участия в саммите «Крымская платформа», который анонсирован на 23 августа, а также для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

 

# Международная политика # Гитанас Науседа

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