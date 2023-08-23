Прямой эфир

Пленные бойцы «Азова» жалуются, что они не нужны Киеву

23 августа 2023 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мобилизованный в «Азов» военнопленный Андрей Черняков рассказал, что он и другие бойцы пробыли в плену 15 месяцев и не числятся в списках на обмен у властей в Киеве, пишет РИА Новости.

Он поведал, что их командир Денис Прокопенко «Редис» велел им идти сдаваться и гарантировал, что через 4-5 месяцев их освободят. Но этого не произошло. Черняков подчеркнул, что командиры были обменены, а обычные бойцы – нет. Боец «Азова» заявил, что хочет попасть к своей семье и больше никогда не хочет идти на фронт.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Глава парламента Крыма призвал нанести упреждающий удар по Буданову
23 августа 2023 09:30

Глава парламента Крыма призвал нанести упреждающий удар по Буданову

ВСУ обстреляли жилые дома и школу в центре Донецка
23 августа 2023 09:24

ВСУ обстреляли жилые дома и школу в центре Донецка

Forbes: элитная 82-я бригада ВСУ начала терять технику
23 августа 2023 09:21

Forbes: элитная 82-я бригада ВСУ начала терять технику