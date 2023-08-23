Глава парламента Крыма призвал нанести упреждающий удар по Буданову

Глава парламента Крыма Владимир Константинов выступил с инициативой о нанесении упреждающего удара по руководителю украинской военной разведки Кириллу Буданову, пишет РИА Новости.

Ранее Буданов, который признал причастность Киева к террористическим актам в России, угрожал в ближайшее время нанесением ударов по Крыму. По мнению Константинова, киевскому режиму ясна только позиция силы.

Ранее в конце июня стало известно, что Буданов был ранен в результате ракетного удара России по штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве и был переправлен в Германию через Польшу специальным самолетом ВВС США.