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ВСУ обстреляли жилые дома и школу в центре Донецка

23 августа 2023 09:24
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Вооруженные силы Украины массированно обстреливают мирные кварталы Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал мэра города Алексея Кулемзина.

Обстрелы жилых домов в центре Донецка начались еще ранним утром в среду, 23 августа. ВСУ бьют по Ворошиловскому и Кировскому районах. 

Известно, что один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом по улице Розы Люксембург. Дороги рядом с домом, в который попал снаряд, усыпаны осколками стекла. Пострадали припаркованные неподалеку от многоэтажки легковые автомобили. В Ворошиловском районе повреждено остекленение школы № 13.

# Международная политика # Алексей Кулемзин

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