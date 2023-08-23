ВСУ обстреляли жилые дома и школу в центре Донецка

Вооруженные силы Украины массированно обстреливают мирные кварталы Донецка, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал мэра города Алексея Кулемзина.

Обстрелы жилых домов в центре Донецка начались еще ранним утром в среду, 23 августа. ВСУ бьют по Ворошиловскому и Кировскому районах.

Известно, что один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом по улице Розы Люксембург. Дороги рядом с домом, в который попал снаряд, усыпаны осколками стекла. Пострадали припаркованные неподалеку от многоэтажки легковые автомобили. В Ворошиловском районе повреждено остекленение школы № 13.