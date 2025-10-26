Президент Литвы предложил надолго закрыть границу с РБ

Глава Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Беларусью или ограничить транзит в Калининград в ответ на регулярные запуски метеозондов, нарушающих воздушное пространство страны. Об этом пишет РИА Новости.

«В ближайшие дни эти ответные меры должно предложить правительство. В числе обсуждаемых вариантов должны быть долгосрочное закрытие границы с Беларусью и ограничение калининградского транзита», – сообщила пресс-служба лидера Литвы.

Он поручил правительству подготовить соответствующие меры, а на 28 октября назначил межведомственное совещание.

На этой неделе работа литовских аэропортов трижды приостанавливалась из-за того, что метеозонды, предположительно, запускались с территории якобы Беларуси с целью контрабанды. Задержаны четверо подозреваемых.

Литва ранее ограничила транзит в Калининград из-за санкций ЕС, установив квоты на перевозку грузов железнодорожным транспортом и переориентировав поставки на морской транспорт.

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