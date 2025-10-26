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Минимум один охранник Лувра сотрудничал с грабителями – Telegraph

26 октября 2025 16:24
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Минимум один охранник Лувра сотрудничал с грабителями – Telegraph-0

Французские следователи предполагают, что один из сотрудников службы безопасности Лувра помог ограбленным, предоставив им конфиденциальную информацию о системе безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Это подтверждают результаты цифровых экспертиз и переписка, ставшая доказательством.

Ограбление произошло 19 октября: преступники похитили девять ювелирных изделий, в том числе тиары, серьги, колье и броши, принадлежащие французским королевам и императрицам.

Поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо была возвращена. Общий ущерб оценивается в 88 миллионов евро.

Фото: pixabay

# Международная политика # Кража

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