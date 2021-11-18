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Президент Литвы осадил главу МИД: заявления в СМИ о недопустимости переговоров с Минском только вредят имиджу страны

18 ноября 2021 16:40
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Президент Литвы довольно резко поставил на место главу МИД страны Ландсбергиса, который публично заявил, что переговоры с властями Беларуси недопустимы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Литвы осадил главу МИД: заявления в СМИ о недопустимости переговоров с Минском только вредят имиджу страны-1

Этим он поставил под сомнение компетентность главы государства. Ранее Гитанас Науседа заявил, что кризис на границе с Беларусью можно разрешить, лишь обратившись к Александру Лукашенко. И диалог между и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом Беларуси помогает этому. Это и не понравилось главе внешнеполитического ведомства. За что он и получил гневную критику от президента Литвы.  

Президент Литвы осадил главу МИД: заявления в СМИ о недопустимости переговоров с Минском только вредят имиджу страны-4

Гитанас Науседа, президент Литвы:  
Согласно Конституции, президент решает основные вопросы внешней политики и вместе с правительством формирует позицию внешней политики Литвы. Она согласовывалась и в этом вопросе. А вот заявления министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса в СМИ о недопустимости переговоров с Минском только вредят имиджу страны.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Александр Лукашенко # Габриэлюс Ландсбергис # Гитанас Науседа # Ангела Меркель # Фотофакт

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