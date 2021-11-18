«Мира, взаимопонимания и благополучия». Лукашенко поздравил народ Латвии с 103-й годовщиной провозглашения республики

Новости Латвии. 18 ноября отмечается 103-я годовщина провозглашения Латвийской Республики. С национальным праздником народ этой страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент выразил уверенность, что давняя дружба и добрососедские отношения народов Беларуси и Латвии останутся основой для углубления сотрудничества. Глава государства отметил, что сейчас Латвия, как и весь мир, переживает непростые времена в условиях пандемии. Кстати, из-за эпидситуации многие праздничные мероприятия пройдут в удаленном формате.