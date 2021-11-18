Немецкая правозащитница о беженцах на границе: нас не пропускают, потому что польскому правительству есть что прятать

Новости Беларуси. Происходящее на границе с Беларусью Польша всячески старается скрывать от международной общественности. Не пускают ни журналистов, ни правозащитников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На действия польских пограничников пожаловались немецкие правозащитники.

Лиза Пфлаум, активистка, соосновательница инициативы Seebrücke:

Нас не пропускают, прессу не пропускают. Другие гуманитарные организации, например, Caritas, не пропускают, потому что польскому правительству есть что прятать. Они скрывают, что именно в этот момент серьезно нарушают права человека. Это просто гуманитарная катастрофа, и все страны, особенно Германия как соседка Польши, должны быть в шоке. Потому что сейчас посередине Европы существует зона беззакония.