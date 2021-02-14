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Президент Ирана заявил о четвёртой волне коронавируса

14 февраля 2021 12:27
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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 109 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Ирана заявил о четвёртой волне коронавируса-1

Президент Ирана заявил, что страна близка к четвертой волне COVID-19. После нескольких недель послаблений в стране заболевание снова стало стремительно распространяться.

Президент Ирана заявил о четвёртой волне коронавируса-4

В Словакии с 17 февраля возобновят погранпроверки и введут карантин для въезжающих. В Польше заявили, что COVID-19, выявленный несколько месяцев назад у норок на ферме в Картузском районе, передается человеку.

Президент Ирана заявил о четвёртой волне коронавируса-7

В Японии вступил в силу закон о штрафах до 500 тысячах йен – это более 12 тысяч рублей – за отказ от госпитализации или прохождения медосмотра.

# Коронавирус # Хасан Рухани # Фотофакт

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