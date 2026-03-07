В Сейме Литвы предложили не выплачивать пособия для привлечения работников из Беларуси и России

В Литве снова ищут угрозу там, где ее нет. В Сейме предложили не выплачивать пособия для привлечения работников из Беларуси и России. Якобы, это не соответствует интересам безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программу изначально создавали для возвращения литовцев на родину. Но по статистике, молодые люди уезжают безвозвратно. Так, за 2025 год льготой для иностранных работников воспользовались 111 раз. Из них самих литовцев – лишь 21 человек, белорусов – 12 и один россиянин. При этом больше всего разрешений – 49 – получили граждане Индии. Эксперты говорят: вместо того, чтобы создать условия для возвращения литовцев, власти решили бороться с теми, кто действительно готов работать.