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В Сейме Литвы предложили не выплачивать пособия для привлечения работников из Беларуси и России

07 марта 2026 10:36
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В Литве снова ищут угрозу там, где ее нет. В Сейме предложили не выплачивать пособия для привлечения работников из Беларуси и России. Якобы, это не соответствует интересам безопасности страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сейме Литвы предложили не выплачивать пособия для привлечения работников из Беларуси и России-2

Программу изначально создавали для возвращения литовцев на родину. Но по статистике, молодые люди уезжают безвозвратно. Так, за 2025 год льготой для иностранных работников воспользовались 111 раз. Из них самих литовцев – лишь 21 человек, белорусов – 12 и один россиянин. При этом больше всего разрешений – 49 – получили граждане Индии. Эксперты говорят: вместо того, чтобы создать условия для возвращения литовцев, власти решили бороться с теми, кто действительно готов работать.

# Новости Литвы

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