Сотрудники ГАИ поздравляют автоледи по всей Беларуси

Цель остановки – поздравление с 8 Марта! В канун Международного женского дня сотрудники ГАИ поздравляют автоледи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Заводском районе Минска женщин за рулем останавливают, чтобы подарить цветы, полезные сертификаты и сувениры. Каждой автоледи – отдельные поздравления. А если дама по невнимательности совершила незначительное нарушение, по случаю праздника дорожная милиция проявляет снисхождение.

Татьяна Катуш, жительница Минска: Это очень приятно. Я даже не ожидала, что службы ДПС смогут так вот заниматься такими хорошими делами. Больше всего понравилась, конечно, тактичность и то, что эти цветы подарила служба ДПС. Поэтому очень приятно.

Дарья Каминская, жительница Минска: Отличное настроение. После таких поздравлений, настроение вообще супер просто, все хорошо, все отлично.

Никита Бурделев, инспектор ДПС ОГАИ Заводского РУВД Минска:

Традиционно мы поздравляем прекрасных дам с 8 Марта. Желаем им искреннего счастья, любви, солнечного тепла каждый день. Искренне благодарим за соблюдение правил дорожной безопасности, за внимательность и культурность на дорогах.

Отметим, 8 марта участок проспекта Независимости от Жасминовой до Филимонова будет перекрыт с 09:00 и до 14:30. А с 11:30 – от Филимонова до Калинина. Там пройдет ежегодный «Красивый забег». Ограничения снимут в 14:30.