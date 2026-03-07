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Сотрудники ГАИ поздравляют автоледи по всей Беларуси

07 марта 2026 14:13
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Цель остановки – поздравление с 8 Марта! В канун Международного женского дня сотрудники ГАИ поздравляют автоледи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники ГАИ поздравляют автоледи по всей Беларуси-2

Так, в Заводском районе Минска женщин за рулем останавливают, чтобы подарить цветы, полезные сертификаты и сувениры. Каждой автоледи – отдельные поздравления. А если дама по невнимательности совершила незначительное нарушение, по случаю праздника дорожная милиция проявляет снисхождение.

Сотрудники ГАИ поздравляют автоледи по всей Беларуси-4

Татьяна Катуш, жительница Минска:
Это очень приятно. Я даже не ожидала, что службы ДПС смогут так вот заниматься такими хорошими делами. Больше всего понравилась, конечно, тактичность и то, что эти цветы подарила служба ДПС. Поэтому очень приятно.

Сотрудники ГАИ поздравляют автоледи по всей Беларуси-6

Дарья Каминская, жительница Минска:
Отличное настроение. После таких поздравлений, настроение вообще супер просто, все хорошо, все отлично.

Сотрудники ГАИ поздравляют автоледи по всей Беларуси-8

Никита Бурделев, инспектор ДПС ОГАИ Заводского РУВД Минска:
Традиционно мы поздравляем прекрасных дам с 8 Марта. Желаем им искреннего счастья, любви, солнечного тепла каждый день. Искренне благодарим за соблюдение правил дорожной безопасности, за внимательность и культурность на дорогах.

Отметим, 8 марта участок проспекта Независимости от Жасминовой до Филимонова будет перекрыт с 09:00 и до 14:30. А с 11:30 – от Филимонова до Калинина. Там пройдет ежегодный «Красивый забег». Ограничения снимут в 14:30.

# ГАИ

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