В Пханмунджоме начались переговоры между военными Южной Кореи и КНДР

Новости Беларуси.Основная задача сторон – обсудить пути снятия напряженности на полуострове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь пойдет о восстановлении линии военной связи между странами, проведении регулярных переговоров на министерском уровне и установке «горячей линии» между министрами обороны. Все эти пункты были включены в Пханмунджомскую декларацию, подписанную главами двух республик в апреле 2018 года.

Кроме того, военные могут коснуться прекращения учений Южной Кореи и США.