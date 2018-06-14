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В Пханмунджоме начались переговоры между военными Южной Кореи и КНДР

14 июня 2018 07:47
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Новости Беларуси.Основная задача сторон – обсудить пути снятия напряженности на полуострове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пханмунджоме начались переговоры между военными Южной Кореи и КНДР-1

Речь пойдет о восстановлении линии военной связи между странами, проведении регулярных переговоров на министерском уровне и установке «горячей линии» между министрами обороны. Все эти пункты были включены в Пханмунджомскую декларацию, подписанную главами двух республик в апреле 2018 года.

Кроме того, военные могут коснуться прекращения учений Южной Кореи и США.

# Международная политика # Фотофакт

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