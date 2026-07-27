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Президент Франции созвал экстренное заседание правительства из-за лесных пожаров

27 июля 2026 16:59
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Лесные пожары охватили юг Франции. Ситуация выходит из-под контроля, спасатели не могут справиться с возгоранием. Это признали на заседании правительства страны под руководством Эмманюэля Макрона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министры обсуждали методы борьбы со стихией и определили первоочередные меры по поддержке пострадавших регионов.

Огонь уже уничтожил более 42 тысяч гектаров земли и вынудил около 220 тысяч человек срочно покинуть свои дома. Пламя вплотную подошло к городу Бордо. Не исключено, что из населенного пункта эвакуируют около миллиона жителей. Министр внутренних дел Франции назвал ситуацию очень сложной и непредсказуемой. При этом завтра в регионе температура воздуха может превысить 40 градусов. В зону бедствия направили более тысячи военнослужащих, дополнительные подразделения полиции для предотвращения мародерства. Кроме того, ситуация накаляется тем, что огонь подбирается к военным заводам. На помощь Франции отправится десант спасателей из других европейских стран.

# Новости Франции # Пожар

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