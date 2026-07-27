«Пушки вместо масла» – немецкий автопром возвращается к лозунгу Третьего рейха

Пока литовская железная дорога обрастает ржавчиной, потеряв значительную долю трафика после запрета на белорусский грузовой транзит, местную промышленность все активнее ставят на военные рельсы. Так, немецкие «Леопарды» будут собирать и ремонтировать на новом заводе в Литве.
Его строительство в окрестностях Каунаса начнется в августе, а красную ленточку собираются перерезать осенью будущего года. Цена вопроса – 30 миллионов евро. Хотя эта немалая сумма – копейки (а точнее, центы) по сравнению с масштабами перевооружения всей европейской промышленности. Классический и, пожалуй, самый яркий пример – немецкий автопром, где возвращение к лозунгу «Пушки вместо масла» стало трендом последних лет.
Так, Volkswagen намерен в будущем году запустить производство компонентов для системы противовоздушной обороны «Железный купол». А Mercedes-Benz в этом году представил свежие модели военных тягачей. Компания создала оборонное подразделение, которое выпускает двигатели для беспилотников, системы для бронетехники и компоненты для военной авиации.
И таких примеров обратной конверсии в Германии немало. Гражданские заводы один за другим перепрофилируют под выпуск военной продукции. Это произошло и со старейшим вагоностроительным предприятием в Герлице – теперь там будут выпускать танки и боевые машины пехоты. А решающим аргументом стало наличие квалифицированных кадров.
Дальше – больше. В прошлом году немецкий судостроительный гигант заявил о намерениях производить подводные лодки и корветы. А руководство машиностроительной компании Trumpf публично размышляет о том, как на производственных площадях запустить оружейный бизнес. И это только несколько примеров из Германии.
И в этом смысле история имеет зловещее свойство повторяться. Ведь некоторые из известных и популярных нынче производителей уже когда-то меняли «масло на пушки». Правда, потом этим брендам приходилось долгие десятилетия скрывать, что в годы Великой Отечественной войны они активно сотрудничали с нацистами. Да и тому же немецкому автопрому, который, похоже, с головой погрязнет в военных проектах, ох как трудно будет вернуться к созданию «народного автомобиля» – того, что для Берлина совсем недавно было экономическим лозунгом.