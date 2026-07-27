ЕС может отказаться от крупных пакетов санкций против РФ – Financial Times

В Евросоюзе могут внести корректировки в механизм введения санкций против РФ. Этому способствовало задержание Афинами принятия очередного пакета мер, в ходе чего Греция добилась исключений для одной из судоходных компаний страны, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Издание отмечает, что от греческой стороны ранее последовал отказ поддерживать новый пакет санкций до момента получения согласия остальных стран объединения на предоставление исключения для компании Dynagas. Сообщается, что компания продолжит транспортировку российского сжиженного природного газа в страны за пределами Евросоюза.

FT указывает, что общая система экономических санкций Евросоюза против России впервые была ослаблена. В то же время автор подчеркивает, «существующая стратегия» показала членам ЕС, что санкционные решения будут иметь последствия для многих стран объединения. В Брюсселе обсуждают обновление подходов к введению ограничений.

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