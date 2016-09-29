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Южная Австралия осталась без света из-за непогоды, вырваны деревья, сорваны крыши домов

29 сентября 2016 10:03
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Новости Австралии. Южная Австралия осталась без света из-за непогоды. Сильный шторм, молнии и град парализовали движение транспорта. Были закрыты порты, встали поезда и трамваи. Также свою работу прекратил крупный медно-урановый рудник.

Ветер крушил все на своем пути: вырывал деревья с корнем и срывал крыши с домов. Для питания важнейших объектов инфраструктуры использовали резервную электросистему. В настоящее время электроснабжение частично восстановили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ураганы

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