Южная Австралия осталась без света из-за непогоды, вырваны деревья, сорваны крыши домов

Новости Австралии. Южная Австралия осталась без света из-за непогоды. Сильный шторм, молнии и град парализовали движение транспорта. Были закрыты порты, встали поезда и трамваи. Также свою работу прекратил крупный медно-урановый рудник.

Ветер крушил все на своем пути: вырывал деревья с корнем и срывал крыши с домов. Для питания важнейших объектов инфраструктуры использовали резервную электросистему. В настоящее время электроснабжение частично восстановили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.