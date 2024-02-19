Президент Эстонии: украинский конфликт стал решающим моментом для поколения

В своей статье для Politico эстонский президент Алар Карис отметил, что для его поколения украинский конфликт – ключевой момент. Об этом пишет РИА Новости.

Он призывает к решимости, иначе Европу будут считать слабой. Карис также заметил, что столкнуться с РФ будет трудно для любой из европейских стран, однако это не должно их парализовать. Он призывал к усилению обороны НАТО и укреплению безопасности ЕС. В то время как Россия подвергла критике деятельность НАТО у своих западных границ, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается атаковать страны Альянса и готова к диалогу.