Зеленский отменил в Японии выступление по восстановлению Украины

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, запланированное к показу на японо-украинской конференции в Токио, было отменено по причинам, касающимся украинской стороны, пишет РИА Новости.

В начале конференции, на которой участвовали представители политики и бизнеса из обеих стран, с приветственным словом выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

После открытия конференции запланирован обмен протоколами о развитии сотрудничества, экономическое совещание и панельная дискуссия. На этой конференции будут определены семь направлений помощи Украине, в том числе сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура и развитие информационных технологий. Совокупный объем помощи составит более 100 миллионов долларов. На данный момент Япония оказала Украине помощь на сумму 7,6 миллиарда долларов.