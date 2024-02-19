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Зеленский отменил в Японии выступление по восстановлению Украины

19 февраля 2024 09:46
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Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, запланированное к показу на японо-украинской конференции в Токио, было отменено по причинам, касающимся украинской стороны, пишет РИА Новости.

В начале конференции, на которой участвовали представители политики и бизнеса из обеих стран, с приветственным словом выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

После открытия конференции запланирован обмен протоколами о развитии сотрудничества, экономическое совещание и панельная дискуссия. На этой конференции будут определены семь направлений помощи Украине, в том числе сельское хозяйство, энергетика, инфраструктура и развитие информационных технологий. Совокупный объем помощи составит более 100 миллионов долларов. На данный момент Япония оказала Украине помощь на сумму 7,6 миллиарда долларов.

# Международная политика

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