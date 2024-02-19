В ЕС рассматривают альтернативы НАТО в случае победы Трампа на выборах в США

Евросоюз готовится к тому, что Дональд Трамп может снова стать президентом США, и обдумывает возможность создания структур, которые могут стать альтернативой НАТО. Об этом сообщает The Washington Post, пишет ТАСС.

Лидеры европейских государств признают важность взаимодействия с Трампом по проблемам обеспечения безопасности, но при этом чувствуют себя неспокойно. Их волнует возможность возврата к тем временам, когда Трамп ставил под удар трансатлантические отношения.

В связи с заявлениями Трампа в ЕС обсуждают вопрос о формировании дополнения к НАТО, которое могло бы послужить надежной угрозой в случае отмены американских гарантий. Однако эти дискуссии наталкиваются на противоречия. При этом в статье отмечатеся, что ЕС «встревожен и возмущен» возможными «заигрываниями» с Россией и его безответственными заявлениями в отношении НАТО.