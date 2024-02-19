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Британское судно затонуло в Аденском заливе после атаки хуситов

19 февраля 2024 10:47
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Британское судно Rubymar, ставшее целью атаки йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» в Аденском заливе, затонуло. Об этом пишет ТАСС, сообщает Sky News Arabia.

Ранее хуситы объявили о ракетной атаке на Rubymar, в ходе которой корабль был серьезно поврежден и остановлен. После обострения ситуации в Газе движение «Ансар Аллах» заявило о намерении атаковать Израиль и ввести запрет на прохождение израильских судов по акватории Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. С начала прошлого года хуситы совершили множество атак на мирные суда в Красном море и в Аденском заливе.

# Международная политика

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