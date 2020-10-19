В Праге прошла массовая акция протеста против ограничений из-за коронавируса

Новости Чехии. В Чехии полиция разогнала участников демонстрации против ограничительных мер, введенных в стране из-за COVID-19. Акция протеста прошла в Праге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ней участвовали около 2 тысяч человек, из них не менее 400 – радикальные футбольные болельщики.

В стране в настоящее время действует режим ЧС. Поэтому акцию разрешили при условии, что фанаты будут держаться небольшими группами и носить маски. Однако все эти требования были проигнорированы. Толпа забросала полицейских камнями и бутылками.