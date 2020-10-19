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В Праге прошла массовая акция протеста против ограничений из-за коронавируса

19 октября 2020 09:37
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Новости Чехии. В Чехии полиция разогнала участников демонстрации против ограничительных мер, введенных в стране из-за COVID-19. Акция протеста прошла в Праге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ней участвовали около 2 тысяч человек, из них не менее 400 – радикальные футбольные болельщики.  

В Праге прошла массовая акция протеста против ограничений из-за коронавируса-1

В стране в настоящее время действует режим ЧС. Поэтому акцию разрешили при условии, что фанаты будут держаться небольшими группами и носить маски. Однако все эти требования были проигнорированы. Толпа забросала полицейских камнями и бутылками.  

В Праге прошла массовая акция протеста против ограничений из-за коронавируса-4

Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Около 20 человек получили травмы, включая стражей правопорядка, четверо были госпитализированы. Более 100 человек задержаны. У многих изъяли оружие и пиротехнику.  

# Акции протеста # Фотофакт

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