Президент Бразилии заявил, что поднимет вопрос о дедолларизации на саммите БРИКС

Бразилия поднимет вопрос о дедолларизации на саммите БРИКС. Об этом заявил президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бразильский лидер не видит необходимости пользоваться американской валютой, когда есть собственная. Лула да Силва подчеркнул, что хотел бы обсудить данный вопрос на предстоящей встрече БРИКС. Ранее поиск альтернативы американским деньгам также стал поводом для других государств присоединиться к объединению. Например, заявку на вступление в организацию подал Египет. К такому решению государство подтолкнуло намерение стран-участниц использовать альтернативную валюту для торговли.