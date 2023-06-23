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Президент Бразилии заявил, что поднимет вопрос о дедолларизации на саммите БРИКС

23 июня 2023 14:04
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Бразилия поднимет вопрос о дедолларизации на саммите БРИКС. Об этом заявил президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Бразилии заявил, что поднимет вопрос о дедолларизации на саммите БРИКС-1

Бразильский лидер не видит необходимости пользоваться американской валютой, когда есть собственная. Лула да Силва подчеркнул, что хотел бы обсудить данный вопрос на предстоящей встрече БРИКС. Ранее поиск альтернативы американским деньгам также стал поводом для других государств присоединиться к объединению. Например, заявку на вступление в организацию подал Египет. К такому решению государство подтолкнуло намерение стран-участниц использовать альтернативную валюту для торговли. 

# Международная политика # Лула да Силва # Фотофакт

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