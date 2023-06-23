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Мама миллиардера Маска запретила сыну драться с Цукербергом

23 июня 2023 13:52
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Мать Илона Маска Мэй Маск объявила в Twitter, что отменяет бой между своим сыном и главой корпорации Meta Марком Цукербергом. Она уточнила, что пока не сообщила об этом самим участникам, но все равно подчеркнула отмену боя на всякий случай, пишет РИА Новости.

«На самом деле я отменила бой. Но им еще не сказала. Однако я продолжу говорить о том, что бой отменен, на всякий случай…» – сообщила Мэй Маск.

Мама миллиардера Маска запретила сыну драться с Цукербергом-1

Ранее она предложила провести словесный поединок на стульях в четырех шагах друг от друга, а победителем будет тот, кто смешнее.

Глава Tesla вызвал главу Meta на поединок после сообщения о планах запустить аналог Twitter. Маск прокомментировал это, говоря, что Земля не может дождаться, когда она окажется под каблуком у Цукерберга. 

Один из пользователей Twitter напомнил, что Цукерберг занимается джиу-джитсу, на что Маск ответил, что в таком случае он готов к бою в клетке. В свою очередь, Цукерберг предложил главе Tesla выбрать место для проведения поединка, и Маск назвал Лас-Вегас.

# Курьезы

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