Мама миллиардера Маска запретила сыну драться с Цукербергом

Мать Илона Маска Мэй Маск объявила в Twitter, что отменяет бой между своим сыном и главой корпорации Meta Марком Цукербергом. Она уточнила, что пока не сообщила об этом самим участникам, но все равно подчеркнула отмену боя на всякий случай, пишет РИА Новости.

«На самом деле я отменила бой. Но им еще не сказала. Однако я продолжу говорить о том, что бой отменен, на всякий случай…» – сообщила Мэй Маск.