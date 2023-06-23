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NYT: на Западе признали, что контрнаступление не принесло прорыва

23 июня 2023 13:31
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Контрнаступательная операция ВС Украины не отмечается прорывами и продвигается крайне медленно. Об этом пишет издание  News York Times, информирует РИА Новости. 

Шансы на успех именно сейчас напрямую зависят от того, как смогут проявить себя украинские бойцы, подготовкой которых занимались на Западе, говорится в публикации. Власти Штатов не теряют надежду, что у ВСУ получится завоевать преимущество. Но пока наступательная операция продвигается крайне медленно, прорывов нет. 

О том, что контрнаступление идет не так, как хотелось бы, на неделе в интервью зарубежным СМИ заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Замминистра обороны Украины Анна Маляр также сообщала о том, что ВСУ сталкиваются с трудностями в ходе контрнаступательной операции. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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