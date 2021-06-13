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Президент Бразилии пришёл на массовое мероприятие без маски и получил штраф

13 июня 2021 12:35
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Новости Бразилии. Президента Бразилии оштрафовали за нарушение антиковидных правил. Он появился на массовом мероприятии без маски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Бразилии пришёл на массовое мероприятие без маски и получил штраф-1

Жаир Болсонару возглавил многотысячный мотопробег своих сторонников по улицам Сан-Паулу. В акции в его поддержку приняли участие 12 тысяч человек. Все они были в основном без защитных средств.

Президент Бразилии пришёл на массовое мероприятие без маски и получил штраф-4

За нарушение санитарных ограничений, введенных в связи с пандемией, президенту Бразилии выписан штраф в размере 110 долларов.

# Коронавирус # Жаир Болсонару # Фотофакт

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