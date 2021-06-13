Президент Бразилии пришёл на массовое мероприятие без маски и получил штраф

Новости Бразилии. Президента Бразилии оштрафовали за нарушение антиковидных правил. Он появился на массовом мероприятии без маски, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жаир Болсонару возглавил многотысячный мотопробег своих сторонников по улицам Сан-Паулу. В акции в его поддержку приняли участие 12 тысяч человек. Все они были в основном без защитных средств.