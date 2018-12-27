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В Великобритании хотят законодательно ограничить калорийность блюд

27 декабря 2018 09:09
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Новости Великобритании. В Соединенном Королевстве могут законодательно ограничить количество калорий в готовых блюдах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С инициативой выступило Министерство здравоохранения страны.

В Великобритании хотят законодательно ограничить калорийность блюд-1

Законопроект включает более 100 страниц, на которых подробно расписаны требования к различным блюдам. Так, например, для ресторанов и кафе планируется установить норму в 951 калорию. А калорийность полуфабрикатов не должна превышать 544. Таким образом правительство пытается бороться с детским ожирением.

# Еда # Фотофакт

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