В Великобритании хотят законодательно ограничить калорийность блюд

Новости Великобритании. В Соединенном Королевстве могут законодательно ограничить количество калорий в готовых блюдах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С инициативой выступило Министерство здравоохранения страны.

Законопроект включает более 100 страниц, на которых подробно расписаны требования к различным блюдам. Так, например, для ресторанов и кафе планируется установить норму в 951 калорию. А калорийность полуфабрикатов не должна превышать 544. Таким образом правительство пытается бороться с детским ожирением.