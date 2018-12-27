Депутаты парламента Израиля проголосовали за самороспуск

Новости Израиля. Досрочные выборы состоятся 9 апреля, а правительство Нетаньяху продолжит свою работу до формирования нового кабинета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предвыборные каникулы начнутся уже 2 января.

Опросы общественного мнения говорят о том, что победу одержит партия «Ликуд», возглавляемая Нетаньяху. Изначально парламентские выборы планировались на ноябрь 2019 года.