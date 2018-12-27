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Депутаты парламента Израиля проголосовали за самороспуск

27 декабря 2018 09:06
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Новости Израиля. Досрочные выборы состоятся 9 апреля, а правительство Нетаньяху продолжит свою работу до формирования нового кабинета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предвыборные каникулы начнутся уже 2 января.

Депутаты парламента Израиля проголосовали за самороспуск-1

Опросы общественного мнения говорят о том, что победу одержит партия «Ликуд», возглавляемая Нетаньяху. Изначально парламентские выборы планировались на ноябрь 2019 года.

Депутаты парламента Израиля проголосовали за самороспуск-4

Решение о досрочном голосовании и роспуске кнессета было принято единогласно 24 декабря главами партий, которые входят в коалицию. Причиной послужили разногласия вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в армию.

# Европарламент # Фотофакт

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