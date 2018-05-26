В США внедорожник протаранил группу пешеходов и скрылся: серьёзно травмированы три женщины

Новости США. В американском Портленде внедорожник протаранил группу пешеходов и скрылся с места преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате наезда тяжело пострадали три женщины. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.

Позже полиция обнаружила внедорожник на одной из городских улиц. Его заблокировали патрульные автомобили. Водителя, личность которого не раскрывается, отправили в полицейский участок.