86 человек пострадали в беспорядках на границе сектора Газа и Израиля

Новости Израиля. В столкновениях на границе сектора Газа и Израиля пострадали 86 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста быстро переросла в беспорядки – манифестанты забрасывали израильских полицейских камнями. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Демонстрации на границе Израиля и сектора Газа начались в марте. Это произошло после решения Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В общей сложности за это время погибли более 50 человек, сотни получили ранения.