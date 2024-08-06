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Президент Бангладеш объявил о роспуске Национальной ассамблеи

06 августа 2024 08:04
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Президент Бангладеш объявил о роспуске Национальной ассамблеи для формирования нового правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Бангладеш объявил о роспуске Национальной ассамблеи-1

Также он распорядился освободить из-под домашнего ареста бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию, а также выпустить из тюрем участников студенческих акций протеста. Сейчас ситуация в стране начала нормализоваться. По поручению президента, Вооруженные силы будут принимать меры для нормализации обстановки на улицах городов. А закрытый после активной фазы беспорядков международный аэропорт в Дакке возобновил работу.

Президент Бангладеш объявил о роспуске Национальной ассамблеи-4

Напомним, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку, покинула страну и запросила в Индии британское убежище. Все это произошло на фоне массовых антиправительственных демонстраций, которые привели к гибели сотен людей.

# Международная политика

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