Президент Бангладеш объявил о роспуске Национальной ассамблеи для формирования нового правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Бангладеш объявил о роспуске Национальной ассамблеи для формирования нового правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также он распорядился освободить из-под домашнего ареста бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию, а также выпустить из тюрем участников студенческих акций протеста. Сейчас ситуация в стране начала нормализоваться. По поручению президента, Вооруженные силы будут принимать меры для нормализации обстановки на улицах городов. А закрытый после активной фазы беспорядков международный аэропорт в Дакке возобновил работу.
Напомним, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку, покинула страну и запросила в Индии британское убежище. Все это произошло на фоне массовых антиправительственных демонстраций, которые привели к гибели сотен людей.