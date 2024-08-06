Президент Бангладеш объявил о роспуске Национальной ассамблеи

Также он распорядился освободить из-под домашнего ареста бывшего премьер-министра и лидера оппозиции Халеду Зию, а также выпустить из тюрем участников студенческих акций протеста. Сейчас ситуация в стране начала нормализоваться. По поручению президента, Вооруженные силы будут принимать меры для нормализации обстановки на улицах городов. А закрытый после активной фазы беспорядков международный аэропорт в Дакке возобновил работу.