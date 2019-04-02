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Рыбаки поймали двух огромных акул, а лодка под тяжестью добычи пошла ко дну

02 апреля 2019 13:19
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Новости Австралии. Рыбаков спасли после того, как их лодка пошла ко дну из-за веса двух пойманных ими акул.  

Как сообщает Daily Mail, двое мужчин находились в 60 километрах от побережья города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс. Именно здесь они поймали в сеть двух огромных акул.  

Под тяжестью добычи лодка пошла ко дну, а мужчины прижимались к носовой части лодки, пока не прибыл спасательный вертолет.  

Рыбаки поймали двух огромных акул, а лодка под тяжестью добычи пошла ко дну-1

Перед тем, как лодка затонула, рыбакам удалось активировать аварийный радиобуй, передающий координаты GPS, и запустить в небо сигнальную ракету.  

Член команды спасательной вертолетной службы Мэтт Дипполито рассказал, что оба мужчины были в спасательных жилетах и поблагодарили за помощь.  

Рыбаки поймали двух огромных акул, а лодка под тяжестью добычи пошла ко дну-4

«На поверхности воды виднелась только носовая часть лодки, за которую они и держались. Все остальное затонуло. Они были чрезвычайно благодарны за то, что их подняли на борт, и были в хорошем настроении».  

На захватывающем видео с вертолета видны кадры спасения мужчин и ясно видимые с высоты очертания одной из акул.  

Скажите «чиииииз». Улыбка акулы, которая поднимет вам настроение (здесь подробнее).  

# Нападение акулы

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