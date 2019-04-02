Рыбаки поймали двух огромных акул, а лодка под тяжестью добычи пошла ко дну

Новости Австралии. Рыбаков спасли после того, как их лодка пошла ко дну из-за веса двух пойманных ими акул.

Как сообщает Daily Mail, двое мужчин находились в 60 километрах от побережья города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс. Именно здесь они поймали в сеть двух огромных акул.

Под тяжестью добычи лодка пошла ко дну, а мужчины прижимались к носовой части лодки, пока не прибыл спасательный вертолет.