Рыбаки поймали двух огромных акул, а лодка под тяжестью добычи пошла ко дну
Новости Австралии. Рыбаков спасли после того, как их лодка пошла ко дну из-за веса двух пойманных ими акул.
Как сообщает Daily Mail, двое мужчин находились в 60 километрах от побережья города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс. Именно здесь они поймали в сеть двух огромных акул.
Под тяжестью добычи лодка пошла ко дну, а мужчины прижимались к носовой части лодки, пока не прибыл спасательный вертолет.
Перед тем, как лодка затонула, рыбакам удалось активировать аварийный радиобуй, передающий координаты GPS, и запустить в небо сигнальную ракету.
Член команды спасательной вертолетной службы Мэтт Дипполито рассказал, что оба мужчины были в спасательных жилетах и поблагодарили за помощь.
«На поверхности воды виднелась только носовая часть лодки, за которую они и держались. Все остальное затонуло. Они были чрезвычайно благодарны за то, что их подняли на борт, и были в хорошем настроении».
На захватывающем видео с вертолета видны кадры спасения мужчин и ясно видимые с высоты очертания одной из акул.
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