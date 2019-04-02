Новости Великобритании. По итогам серии голосований британский парламент вновь не смог договориться по сценариям Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди 4 вариантов развития событий были: выход Британии из ЕС с сохранением членства в Таможенном союзе, заключение нового соглашения о едином экономическом пространстве, вынос любого соглашения с Брюсселем на референдум и предоставление парламенту дополнительных полномочий. Ни одно из этих предложений не получило необходимой поддержки.