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Британский парламент вновь не смог договориться по сценариям Brexit

02 апреля 2019 10:01
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Новости Великобритании. По итогам серии голосований британский парламент вновь не смог договориться по сценариям Brexit, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британский парламент вновь не смог договориться по сценариям Brexit-1

Среди 4 вариантов развития событий были: выход Британии из ЕС с сохранением членства в Таможенном союзе, заключение нового соглашения о едином экономическом пространстве, вынос любого соглашения с Брюсселем на референдум и предоставление парламенту дополнительных полномочий. Ни одно из этих предложений не получило необходимой поддержки.

Британский парламент вновь не смог договориться по сценариям Brexit-4

2 апреля кабинет министров вновь соберётся, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Не исключено, что в среду в парламенте состоится третий раунд рейтингового голосования. Напомним, до 12 апреля Лондон должен выйти из евросообщества без сделки, если не представит Брюсселю альтернативных вариантов реализации Brexit.

# Европарламент # Фотофакт

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