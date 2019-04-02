В Нидерландах танкер столкнулся с круизным лайнером

Новости Нидерландов. У порта Тернёзен в Нидерландах столкнулись нефтяной танкер и круизный лайнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП на пассажирском судне находились более 170 человек. От удара люди попадали.
Новости Нидерландов. У порта Тернёзен в Нидерландах столкнулись нефтяной танкер и круизный лайнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП на пассажирском судне находились более 170 человек. От удара люди попадали.
Несколько пассажиров получили травмы. Одному из них потребовалась госпитализация.
В результате инцидента были повреждены оба судна. К счастью, пробоины оказались выше уровня воды, поэтому затоплений не произошло. Также, уцелел и груз танкера. Причины ЧП выясняют специалисты.