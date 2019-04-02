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В Нидерландах танкер столкнулся с круизным лайнером

02 апреля 2019 10:06
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Новости Нидерландов. У порта Тернёзен в Нидерландах столкнулись нефтяной танкер и круизный лайнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП на пассажирском судне находились более 170 человек. От удара люди попадали.

В Нидерландах танкер столкнулся с круизным лайнером-1

Несколько пассажиров получили травмы. Одному из них потребовалась госпитализация.

В результате инцидента были повреждены оба судна. К счастью, пробоины оказались выше уровня воды, поэтому затоплений не произошло. Также, уцелел и груз танкера. Причины ЧП выясняют специалисты.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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