В Нидерландах танкер столкнулся с круизным лайнером

Новости Нидерландов. У порта Тернёзен в Нидерландах столкнулись нефтяной танкер и круизный лайнер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В момент ЧП на пассажирском судне находились более 170 человек. От удара люди попадали.