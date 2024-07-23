Превратили жизнь в ад – жители Парижа обвинили организаторов Олимпийских игр

Парижане обвинили организаторов летних Олимпийских игр в том, что они превратили их жизнь в ад. Причиной возмущения стали многочисленные металлические заграждения, которые обезобразили улицы некогда прекрасной французской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решетки портят вид с террас кафе и мешают людям. Чтобы обойти их, приходится с риском для жизни выходить на проезжую часть. Все происходящее в городе парижане назвали полным бардаком. Не создает праздничное настроение и закрытие некоторых маршрутов общественного транспорта, а цены повсеместно взлетели в несколько раз. Продавцы, которые надеялись на большую прибыль, уже терпят убытки. Выручка магазинов из-за появившихся запретных зон за последние дни упала от 30 до 70 %. По мнению возмущенных парижан, их город не готов для проведения таких масштабных мероприятий, как Олимпиада.