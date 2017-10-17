Претендент на пост президента Кыргазстана Сооронбай Жээнбеков собрал больше половины голосов избирателей

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кыргызстана. В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хотя окончательные данные станут известны только в ближайшие дни, расстановка политических сил уже не изменится. Новым президентом страны станет Сооронбай Жээнбеков. По предварительным данным, он набирает около 55 % голосов избирателей.
Явка на выборах составила почти 56 %.
С победой в политической гонке Жээнбекова поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что богатый опыт избранного президента послужит расширению интеграционного взаимодействия между нашими государствами.