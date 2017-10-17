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Претендент на пост президента Кыргазстана Сооронбай Жээнбеков собрал больше половины голосов избирателей

17 октября 2017 15:46
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Новости Кыргызстана. В Кыргызстане подводят итоги президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Претендент на пост президента Кыргазстана Сооронбай Жээнбеков собрал больше половины голосов избирателей-1

И хотя окончательные данные станут известны только в ближайшие дни, расстановка политических сил уже не изменится. Новым президентом страны станет Сооронбай Жээнбеков. По предварительным данным, он набирает около 55 % голосов избирателей.

Явка на выборах составила почти 56 %.

Претендент на пост президента Кыргазстана Сооронбай Жээнбеков собрал больше половины голосов избирателей-4

С победой в политической гонке Жээнбекова поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что богатый опыт избранного президента послужит расширению интеграционного взаимодействия между нашими государствами.

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# Выборы # Фотофакт # Сооронбай Жээнбеков

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