В Кыргызстане определился лидер президентской гонки – бывший премьер-министр

Новости Кыргызстана. В Кыргызстане определился лидер президентской гонки. По итогам прошедших 15 октября выборов и обработки 97% бюллетеней, вперед вырвался кандидат от правящей Социал-демократической партии и бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предпочтение ему отдали около 900 тысяч человек, то есть 54% проголосовавших. В основе его предвыборной программы – продолжение реформ и преобразований, начатых действующим главой государства – Алмазбеком Атамбаевым. Он сложит с себя полномочия 1 декабря. И, судя по всему, его пост займет Жээнбеков, так как избранным считается кандидат, набравший свыше половины голосов избирателей в первом туре.