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88-летнюю немку приговорили к тюремному заключению за отрицание геноцида евреев во время Второй мировой

17 октября 2017 13:01
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Новости Германии. Берлинский суд приговорил 88-летнюю Урсулу Хавербек к 6 месяцам тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

88-летнюю немку приговорили к тюремному заключению за отрицание геноцида евреев во время Второй мировой-1

Гнев и непонимание судей пожилая женщина вызвала из-за отрицания Холокоста в годы Второй мировой. Так, в 2016 она выступила на мероприятии в Берлине, где в очередной раз исключила факт геноцида евреев во времена правления нацистов в Германии.

В марте 2007 Генассамблея ООН принять резолюцию, в которой призвала все страны безоговорочно порицать любое отрицание холокоста.

# Вторая мировая война # Фотофакт # Урсула Хавербек

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