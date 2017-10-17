88-летнюю немку приговорили к тюремному заключению за отрицание геноцида евреев во время Второй мировой

Гнев и непонимание судей пожилая женщина вызвала из-за отрицания Холокоста в годы Второй мировой. Так, в 2016 она выступила на мероприятии в Берлине, где в очередной раз исключила факт геноцида евреев во времена правления нацистов в Германии.