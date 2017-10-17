88-летнюю немку приговорили к тюремному заключению за отрицание геноцида евреев во время Второй мировой

Новости Германии. Берлинский суд приговорил 88-летнюю Урсулу Хавербек к 6 месяцам тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Берлинский суд приговорил 88-летнюю Урсулу Хавербек к 6 месяцам тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гнев и непонимание судей пожилая женщина вызвала из-за отрицания Холокоста в годы Второй мировой. Так, в 2016 она выступила на мероприятии в Берлине, где в очередной раз исключила факт геноцида евреев во времена правления нацистов в Германии.
В марте 2007 Генассамблея ООН принять резолюцию, в которой призвала все страны безоговорочно порицать любое отрицание холокоста.