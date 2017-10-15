«Зарегистрировано 26 избирателей»: выборы президента Кыргызстана проходят в минском посольстве 15 октября

Новости Беларуси. Граждане Кыргызстана, живущие в Беларуси, могут принять участие в выборах президента своей страны. 15 октября участок для голосования открыт в посольстве в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Процедура проходит в электронном виде. По кыргызским законам, явка избирателей не влияет на исход политической кампании. Выборы признают состоявшимися при любом проценте проголосовавших. Для мониторинга выборов в Кыргызстане аккредитовано более 700 международных наблюдателей. Среди них – представители Центризбиркома Беларуси.