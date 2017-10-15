«Зарегистрировано 26 избирателей»: выборы президента Кыргызстана проходят в минском посольстве 15 октября
Новости Беларуси. Граждане Кыргызстана, живущие в Беларуси, могут принять участие в выборах президента своей страны. 15 октября участок для голосования открыт в посольстве в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Процедура проходит в электронном виде. По кыргызским законам, явка избирателей не влияет на исход политической кампании. Выборы признают состоявшимися при любом проценте проголосовавших. Для мониторинга выборов в Кыргызстане аккредитовано более 700 международных наблюдателей. Среди них – представители Центризбиркома Беларуси.
Эркин Мукаев, председатель участковой избирательной комиссии № 9023:
Право голоса имеют те избиратели, которые прошли биометрическую идентификацию и стали на консульский учет в посольстве. На данный момент, на дату выборов, зарегистрировано было 26 избирателей.
Избирателями являются сотрудники посольства, студенты, обучающиеся в минских ВУЗах, и граждане Кыргызстана, которые временно проживают на территории Беларуси.
Ольга Кремская, наблюдатель от СНГ:
Если, допустим, избиратель задается какими-то определенными вопросами – как правильно голосовать – он может сразу ознакомиться с этой информацией на сайте ЦИКа. Там предусмотрен очень доступный выход на ролик, где четко расписано, какие функции ему надо сделать, какие пошаговые действия.
К выборам очень подготовлены, соблюдены все аспекты законодательства Кыргызской Республики.
На высший государственный пост в Кыргызстане претендуют 11 кандидатов. Главу государства выбирают сроком на 6 лет. Действующий президент Алмазбек Атамбаев в гонке не участвует. Голосование организовано в 37 странах.
Напомним, Кыргызстан является партнером Беларуси по Евразийскому экономическому союзу, который объединяет 5 стран.