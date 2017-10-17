3-летний мальчик из Вьетанама прокатился на шестиметровом питоне

Новости Вьетнама. Трехлетний мальчик из Вьетнама смело оседлал огромного питона.

По информации Daily Mail, ребенок катался на шестиметровой змее во время наводнения, которое обрушилось на центральные и северные регионы страны.

Известно, что змея является домашним животным. Он сидел на спине у рептилии и смеялся, когда она двигалась.