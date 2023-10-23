Прямой эфир

Премьер Японии заявил о возможном мире с Россией

23 октября 2023 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что намерен и дальше работать над урегулированием территориального спора и подписанием мирного договора с Россией, несмотря на существующие сложности в двусторонних отношениях. Об этом пишет ТАСС. Он также высказал критические оценки действий России в Украине.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры о заключении мирного договора после Второй мировой войны, основным препятствием в котором служит спор о южной части Курил. В марте 2022 года из-за санкций Японии в ответ на ситуацию в Украине Россия приостановила процесс переговоров о заключении мирного договора и проведении совместной экономической деятельности на южных Курилах.
 

# Международная политика # Фумио Кисида

Другие новости рубрики

Все новости
ЦАХАЛ: наземная операция в Газе неизбежна, если ХАМАС не освободит заложников
23 октября 2023 08:33

ЦАХАЛ: наземная операция в Газе неизбежна, если ХАМАС не освободит заложников

МИД КНР призвал власти Филиппин прекратить провокации на море
23 октября 2023 08:17

МИД КНР призвал власти Филиппин прекратить провокации на море

Аргентинцы не верят в возможные перемены к лучшему, несмотря на выборы
23 октября 2023 08:12

Аргентинцы не верят в возможные перемены к лучшему, несмотря на выборы