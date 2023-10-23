Премьер Японии заявил о возможном мире с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что намерен и дальше работать над урегулированием территориального спора и подписанием мирного договора с Россией, несмотря на существующие сложности в двусторонних отношениях. Об этом пишет ТАСС. Он также высказал критические оценки действий России в Украине.

Москва и Токио с середины прошлого века ведут переговоры о заключении мирного договора после Второй мировой войны, основным препятствием в котором служит спор о южной части Курил. В марте 2022 года из-за санкций Японии в ответ на ситуацию в Украине Россия приостановила процесс переговоров о заключении мирного договора и проведении совместной экономической деятельности на южных Курилах.

