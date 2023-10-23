МИД КНР призвал власти Филиппин прекратить провокации на море

Не создавать проблем и не совершать провокации на море призвал власти Филиппин МИД Китая. Об этом заявлено в официальном комментарии относительно последнего инцидента в Южно-Китайском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее в этот день Филиппины доставили груз на, как сообщается, севшее на мель у рифа военное судно. Китайская береговая охрана в соответствии с местным законом заблокировала движение кораблей из Филиппин, доставляющих строительные материалы. Дипломаты заявили, что два гражданских корабля и два судна, принадлежащие береговой охране второй стороны, не имея соответствующего разрешения КНР, вторглись в водное пространство китайского архипелага.