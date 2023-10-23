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МИД КНР призвал власти Филиппин прекратить провокации на море

23 октября 2023 08:17
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Не создавать проблем и не совершать провокации на море призвал власти Филиппин МИД Китая. Об этом заявлено в официальном комментарии относительно последнего инцидента в Южно-Китайском море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД КНР призвал власти Филиппин прекратить провокации на море-1

Ранее в этот день Филиппины доставили груз на, как сообщается, севшее на мель у рифа военное судно. Китайская береговая охрана в соответствии с местным законом заблокировала движение кораблей из Филиппин, доставляющих строительные материалы. Дипломаты заявили, что два гражданских корабля и два судна, принадлежащие береговой охране второй стороны, не имея соответствующего разрешения КНР, вторглись в водное пространство китайского архипелага.

# Международная политика # Фотофакт

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