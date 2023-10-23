ЦАХАЛ: наземная операция в Газе неизбежна, если ХАМАС не освободит заложников

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что сухопутная операция в Газе не будет проведена, если ХАМАС отпустит всех заложников и сдастся. Об этом пишет РИА Новости.

Если же палестинское движение не выполнит эти условия, ЦАХАЛ начнет наземную операцию. Он также заметил, что люди поддерживают Палестину или Израиль в зависимости от своих моральных принципов.

Операция «Железные мечи» началась в ответ на ракетный обстрел ХАМАС 7 октября. В ходе этого конфликта погибли тысячи людей, а многие были ранеными или попали в плен.