Аргентинцы не верят в возможные перемены к лучшему, несмотря на выборы

Новости Аргентины. На президентских выборах в Аргентине после подсчета большинства голосов привлекавший к себе много внимания ультраправый кандидат Хавьер Милей уступает министру экономики Серхио Масса. Вместе с тем ни первый, ни второй абсолютного большинства не получили, а потому они встретятся во втором туре через четыре недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам подсчета почти 90 % бюллетеней, Масса лидирует с результатом больше 36 %. Милей пока набирает чуть более 30 %. Третья ведущая кандидатка, консерватор Патрисия Булрич, выбывает из гонки. У нее меньше 24 % голосов. В Аргентине для победы в первом туре кандидат должен набрать более 45 % голосов. Либо 40 %, но при условии, что он опережает ближайшего соперника не менее чем на 10 пунктов. Опрошенные в связи с президентскими выборами аргентинцы отметили, что не верят в возможные перемены к лучшему в стране.