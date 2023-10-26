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Премьер Словакии Фицо заявил, что выступит против антироссийских санкций

26 октября 2023 09:46
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что он не выступит в поддержку введения санкций против РФ на саммите ЕС. Об этом пишет РИА Новости. 

Он уточнил, что санкции не получат поддержки при условии, что они окажутся губительными для Словакии. Фицо также отметил, что не будет выступать за введение санкций до тех пор, пока не будет проанализировано их влияние на страну.

«Я не буду голосовать ни за какие санкции против России, пока не будет на столе анализ их влияния на Словакию», – сказал премьер-министр.

# Международная политика

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