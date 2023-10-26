Парламент Венгрии отложил голосование о приёме Швеции в НАТО

Предложение оппозиции в венгерском парламенте по поводу вступления Швеции в НАТО не получило необходимого перевеса и будет рассматриваться только в ноябре. Об этом пишет ТАСС.

Партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», являющаяся правящей, отклонила просьбу о включении этого вопроса в список вопросов повестки дня.

Из всех стран пока Венгрия и Турция еще не утвердили заявку Швеции на присоединение к НАТО. МИД Венгрии сообщил, что это решение будет принято вне зависимости от решения Турции. Ранее в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО, указывая, что было обусловлено событиями в Украине.