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Парламент Венгрии отложил голосование о приёме Швеции в НАТО

26 октября 2023 09:29
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Предложение оппозиции в венгерском парламенте по поводу вступления Швеции в НАТО не получило необходимого перевеса и будет рассматриваться только в ноябре. Об этом пишет ТАСС.

Партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», являющаяся правящей, отклонила просьбу о включении этого вопроса в список вопросов повестки дня.

Из всех стран пока Венгрия и Турция еще не утвердили заявку Швеции на присоединение к НАТО. МИД Венгрии сообщил, что это решение будет принято вне зависимости от решения Турции. Ранее в мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки в НАТО, указывая, что было обусловлено событиями в Украине.

# Международная политика

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